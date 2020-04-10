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Ещё в трёх городах Ростовской области выявили случаи заражения коронавирусом

Ещё в трёх городах Ростовской области выявили случаи заражения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, на утро 13 апреля подтверждение диагноза получили 26 человек. Десять из них - жители Ростова-на-Дону, по четыре – Батайска и Донецка, по два - Аксайского и Милютинского районов, по одному – Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.

Таким образом новые случаи выявлены Милютинском и Сальском районах, а также в Каменске-Шахтинском.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день на Дону зарегистрировано 78 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом. Пятеро из них выздоровели. Сутками ранее подтверждающий тест ждал пятилетний ребёнок, у которого первичный анализ дал положительный результат на коронавирус. Есть ли он среди подтверждённых случаев — пока не известно.

В тяжёлом состоянии находятся семь человек. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 1 804 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 705.

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