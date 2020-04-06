В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали сразу в двух городах
Стало известно, в каких городах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки на Дону выявили четырёх заболевших. Всего по состоянию на утро 8 апреля в регионе официально подтверждены 21 случай.
Как сообщили в областном правительстве, за день анализы подтвердились у двух жителей Ростова-на-Дону и двух жителей Новочеркасска. Их возраст варьируется от 30 до 50 лет.
- Среди них есть как «завозные» случаи, так и контактные, - отметили специалисты. - Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сутками ранее сообщалось, что пять пациентов на Дону получили предварительные положительные результаты на коронавирус. Только у одного из них диагноз не подтвердился.
За весь период в Ростовской области выздоровел один пациент. Это девушка, приехавшая из Таиланда. Она была первой дончанкой, у которой выявили болезнь.
Под наблюдением медиков в регионе находятся 2 965 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 2 940.