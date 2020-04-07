Стало известно, в каких городах Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявили сразу в двух городах Ростовской области. За последние сутки диагноз подтвердили у трёх человек. Двое из них — жители Ростова-на-Дону, ещё один — из Аксая. Всего по состоянию на утро 9 апреля в регионе зарегистрировано 24 заболевших.
В Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией отметили, что есть как контактные, так и завозные случаи заражения коронавирусом. Известно, что один из пациентов - 28-летний парень.
Из 24 заболевших двое уже выздоровели. Сначала из больницы выписали туристку, приехавшую из Таиланда. За последние сутки отрицательный результат на коронавирус получил ещё один человек. В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 2 683 человека.