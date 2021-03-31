Новоиспеченная жена Сергея Жигунова пожаловалась на сорванную свадьбу
Новоиспеченная супруга ростовского актёра Сергея Жигунова рассказала о сорванной свадьбе. Виктория Жигунова (Ворожбит) сообщила об этом на личной странице в Инстаграме 31 марта.
Звезда «Гардемарин» планировал пожениться на возлюбленной в Ялте в конце прошлого года. Сначала возникла проблема со свадебным платьем. Дело в том, что в Крыму Виктория не нашла подходящего для себя наряда, а доставка люксовых брендов на полуостров оказалась невозможной. Тогда женщина обратилась за помощью к швее из Владивостока, которая, по её мнению, творит уникальные шедевры как для местных барышень, так и для федеральных министров.
- Зоя - единственный на земле человек, который может без примерок и на полном доверии по моим меркам семилетней давности сшить платье, - подчеркнула Жигунова. - А ещё я точно знала, что оно будет счастливым.
Свадебный наряд сшили из голубой ткани Valentino. Его дизайн отличался строгостью угловатых деталей, которое гармоничность сочетались с женственными линиями и складками на поясе. Платье доставили в Ялту, и оно ждало своего часа...
Но к сожалению, торжественную церемонию пришлось отложить. Супруги заболели коронавирусом и вернулись в Москву. В итоге молодожёны сыграли свадьбу в столице. На невесте был тот самый наряд от швеи из Владивостока.
Напомним, 58-летний артист Сергей Жигунов официально узаконил отношения с журналисткой Викторией Ворожбит спустя полгода после развода с первой женой. До этого звезда был дважды женат на одной женщине, актрисе Театра имени Евгения Вахтангова, Вере Новиковой. Они состояли в браке с 1985 по 2007 и с 2009 по 2020 годы.