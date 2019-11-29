Ретрофото ростовчанина Сергея Жигунова «взорвало» сеть



Старое фото ростовчанина Сергея Жигунова привело в восторг его поклонников. Ретроснимок артист опубликовал у себя в микроблоге.

В кадре актер предстал в образе одного из героев фильма. При этом сам Жигунов попросил подписчиков угадать картину, в которой он снялся в этом образе.



«Смущает головной убор, скорее всего, пробы на «Гардемаринов», и возраст подходящий», - написала elena.mamontova_vl.



Все поклонники ростовчанина отметили, что он артист с большой буквы и многим начинающим актерам стоит у него поучиться.