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Ретрофото ростовчанина Сергея Жигунова «взорвало» сеть

Ретрофото ростовчанина Сергея Жигунова «взорвало» сеть
Старое фото ростовчанина Сергея Жигунова привело в восторг его поклонников. Ретроснимок артист опубликовал у себя в микроблоге.
В кадре актер предстал в образе одного из героев фильма. При этом сам Жигунов попросил подписчиков угадать картину, в которой он снялся в этом образе.

«Смущает головной убор, скорее всего, пробы на «Гардемаринов», и возраст подходящий», - написала elena.mamontova_vl.

Все поклонники ростовчанина отметили, что он артист с большой буквы и многим начинающим актерам стоит у него поучиться.

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