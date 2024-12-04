Тысячи жителей Ростова остались без воды 4 декабря из-за коммунальных аварий

Фото: Ростов ру

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды 4 декабря из-за коммунальных аварий. Об этом предупредили в департаменте ЖКХ и энергетики.На улице Журавлева произошел прорыв на водопроводных сетях. Холодное водоснабжение отсутствует от улицы Филимоновской до улицы Малюгиной.Аналогичная ситуация сложилась на водопроводных сетях по проспекту Богатяновский Спуск. Водоснабжения нет в домах от улицы Суворова до улицы Социалистической.Кроме того, прорыв на водопроводных сетях произошел на улице Русской, из-за чего водоснабжения нет у жителей этой улицы.Еще один прорыв произошел на улице Вавилова. Временно нет воды в границах: улица Шеболдаева, улица Куликовская, переулок Владивостокский.Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить к 18:00.