Необычные заграничные горшок и копилку нашли археологи в Азове



Редкую находку сделали азовские археологи. Во время исследования одной из хозяйственных ям они нашли кухонный горшок и копилку. Работы ведутся на Петровском бульваре — здесь находятся несколько таких ям, не похожих друг на друга. В них можно найти предметы быта, которые средневековые жители выкидывали за ненадобностью.



Необычные предметы удалось обнаружить в яме усадьбы 14-го века. Её владельцы выбросили несколько целых сосудов, два из которых привлекли особе внимание учёных.



- Этот кухонный горшок был привезён издалека, - отметил завотделом археологии Андрей Масловский. - Можно сказать, что он сделан в небольшом городке. На это указывает правильная чётка форма изделия и явный высокий профессионализм мастера.



Второй находкой оказалась небольшая керамическая круглая копилка. Её владелец аккуратно пробил в ней круглое отверстие, чтобы складывать внутрь монеты.

