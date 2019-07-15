Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Необычные заграничные горшок и копилку нашли археологи в Азове

Необычные заграничные горшок и копилку нашли археологи в Азове
Редкую находку сделали азовские археологи. Во время исследования одной из хозяйственных ям они нашли кухонный горшок и копилку. Работы ведутся на Петровском бульваре — здесь находятся несколько таких ям, не похожих друг на друга. В них можно найти предметы быта, которые средневековые жители выкидывали за ненадобностью.

Необычные предметы удалось обнаружить в яме усадьбы 14-го века. Её владельцы выбросили несколько целых сосудов, два из которых привлекли особе внимание учёных.

- Этот кухонный горшок был привезён издалека, - отметил завотделом археологии Андрей Масловский. - Можно сказать, что он сделан в небольшом городке. На это указывает правильная чётка форма изделия и явный высокий профессионализм мастера.

Второй находкой оказалась небольшая керамическая круглая копилка. Её владелец аккуратно пробил в ней круглое отверстие, чтобы складывать внутрь монеты.
Необычные заграничные горшок и копилку нашли археологи в Азове

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.