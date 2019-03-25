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Азовские археологи нашли средневековые медные монеты и керамику

Азовские археологи нашли средневековые медные монеты и керамику
Азовские археологи обнаружили медные монеты и керамику времён Средневековья. По счастливому стечению обстоятельств место раскопок совпало с расположением хозяйственной ямы, которой пользовались жители 14-го века.

Рядом с этим местом в средние века находился центр золотоордынского Азака и городское кладбище. В яме археологам попались пять медных монет и осколки керамики. Эти предметы помогут им узнать, когда именно древние азовчане закончили застройку центра города.

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