Импортный ночной горшок нашли азовские археологи



В Азове Ростовской области археологи нашли детский ночной горшок, привезённый из-за границы. Находка относится к 14-му веку, рассказали в местном музее-заповеднике.



Средневековые люди практически всегда пользовались теми предметами, которые производили в местах их обитания. Особенно это касается ночных горшков для детей — гончары изготавливали их в большом количестве.



- Можно понять, когда человек вёз красивую столовую керамику, которую не стыдно поставить перед гостями на праздничный стол, - отмечает заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Ночные же горшки обычно не перевозили. Очевидно, эта находка — свидетельство миграции населения.



Даже сейчас, путешествуя и видя пассажиров с детьми, мы думаем о том, как малышам тяжело даётся дорога. Но сегодня все перемещения происходят довольно быстро, чего нельзя сказать о временах Средневековья. Например, путь из Крыма в Азов по суше занимал недели. И семьи с грудными детьми везли с собой и люльки, и ночные горшки для них.