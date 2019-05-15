Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Импортный ночной горшок нашли азовские археологи

Импортный ночной горшок нашли азовские археологи
В Азове Ростовской области археологи нашли детский ночной горшок, привезённый из-за границы. Находка относится к 14-му веку, рассказали в местном музее-заповеднике.

Средневековые люди практически всегда пользовались теми предметами, которые производили в местах их обитания. Особенно это касается ночных горшков для детей — гончары изготавливали их в большом количестве.

- Можно понять, когда человек вёз красивую столовую керамику, которую не стыдно поставить перед гостями на праздничный стол, - отмечает заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Ночные же горшки обычно не перевозили. Очевидно, эта находка — свидетельство миграции населения.

Даже сейчас, путешествуя и видя пассажиров с детьми, мы думаем о том, как малышам тяжело даётся дорога. Но сегодня все перемещения происходят довольно быстро, чего нельзя сказать о временах Средневековья. Например, путь из Крыма в Азов по суше занимал недели. И семьи с грудными детьми везли с собой и люльки, и ночные горшки для них.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.