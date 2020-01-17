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В Азове нашли древний кувшин из Константинополя

В Азове нашли древний кувшин из Константинополя
В Ростовской области нашли древний кухонный горшок. О находке рассказали в Азовском музее-заповеднике.

По словам учёных, посуду датируют 13-м веком. Заведующий отделом археологии рассказал, что местные домохозяйки предпочитали привозную посуду. Буквально в каждом втором доме древнего города можно было увидеть зарубежную кухонную утварь. Горшок, о котором идёт речь, был привезён из Константинополя.

Археолог добавил, что уже в те годы посуду стали покрывать изнутри глазурью. Это помогало кувшинам лучше выдерживать температуру и дольше служить. Работникам музея удалось найти практически целый сосуд.

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