Необычные формы и слияние стилей: ростовский стилист рассказал о модных в 2020 году сумках
Женская сумка давно перестала быть просто вещью для переноски необходимых вещей, а стала полноценной и зачастую ключевой частью образа. Даже те, которые «подо все», будут по-разному смотреться на девушках. О том, какие сумки будут популярны в 2020 году, рассказала ростовский стилист Дарья Петрова.
- Да, мода циклична: вернулись модели «багет», и, кстати, остается с нами пока и «седло». Не стоит забывать о контексте образа, надев устаревшие вещи и сдобрив сумкой из прошлого, классно не получится, - говорит стилист.
1. Мягкие сумки-клатчи.
2. Узелки и мешочки.
3. Плетеные сумки разных размеров и форм.
4. Стеганые сумки.
5. Полукруглая и вытянутые формы сумок.
6. Слияние стилей и различных материалов: камни, кожа и металл.
По словам Дарьи, из моды давно ушли объемные сумки и сумки-бочонки. Это выглядит старомодно и даже вульгарно.