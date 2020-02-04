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Необычные формы и слияние стилей: ростовский стилист рассказал о модных в 2020 году сумках

Необычные формы и слияние стилей: ростовский стилист рассказал о модных в 2020 году сумках
Женская сумка давно перестала быть просто вещью для переноски необходимых вещей, а стала полноценной и зачастую ключевой частью образа. Даже те, которые «подо все», будут по-разному смотреться на девушках. О том, какие сумки будут популярны в 2020 году, рассказала ростовский стилист Дарья Петрова.

- Да, мода циклична: вернулись модели «багет», и, кстати, остается с нами пока и «седло». Не стоит забывать о контексте образа, надев устаревшие вещи и сдобрив сумкой из прошлого, классно не получится, - говорит стилист.

1. Мягкие сумки-клатчи.


2. Узелки и мешочки.


3. Плетеные сумки разных размеров и форм.


4. Стеганые сумки.


5. Полукруглая и вытянутые формы сумок.


6. Слияние стилей и различных материалов: камни, кожа и металл.


По словам Дарьи, из моды давно ушли объемные сумки и сумки-бочонки. Это выглядит старомодно и даже вульгарно.

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