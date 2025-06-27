Нехватка водителей автобусов в направлении Александровки и Вересаево возникла в Ростове

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В Ростове-на-Дону не хватает водителей автобусов, которые курсируют по маршрутам в Александровку и Вересаево. Об этом сообщили в администрации города.Жители неоднократно выражали недовольство, что в этих районах недостаточно единиц общественного транспорта.Сотрудники городского департамента транспорта провели проверку и выяснили, что причиной проблем стала нехватка водителей. В частности, не хватает водителей для работы на маршрутах № 22 (троллейбус), 55, 70, 80, а также №№ 63, 82 и 84.Из-за этого интервалы между автобусами увеличиваются, а в вечернее время они заканчивают работу раньше обычного.