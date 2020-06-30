Названы районы Ростова, по которым ездят автобусы без кондиционеров

Если температура воздуха в автобусе больше плюс 25 градусов, водитель должен включить кондиционер. Но не на всех маршрутах Ростова есть система охлаждения воздуха в салонах. «Ростовский городской транспорт» исследовал количество районных автобусов с кондиционерами.В результате проверки выяснили, что от Суворовского и Стройгородка доехать летом с комфортом до центра города без пересадок маловероятно.От проспекта Ленина ходят 52% маршрутов с системой охлаждения от общего числа общественного транспорта. В районе ГПЗ-10 курсирует 63% автобусов с кондиционерами. Чуть лучше обстоят дела со сплит-системами в следующих районах: улица Туполева - 70%, Александровка - 78%, Северный - 84%, Днепровский - 85%, Левенцовка - 89%.Новых автобусов большого класса в Ростове крайне мало. Аналитики объясняют это тем, что закупка автобусов проходила в 2015 году и наличие систем охлаждения не требовалось.Изменить ситуацию с душными салонами может только новый конкурс на обслуживание маршрутов. Как и в предыдущих конкурсах в 2018-2020 годах, нужно отдельно учитывать возраст техники, наличие кондиционеров, аппарелей, мест для инвалидов.