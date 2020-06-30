Названы районы Ростова, по которым ездят автобусы без кондиционеров
Если температура воздуха в автобусе больше плюс 25 градусов, водитель должен включить кондиционер. Но не на всех маршрутах Ростова есть система охлаждения воздуха в салонах. «Ростовский городской транспорт» исследовал количество районных автобусов с кондиционерами.
В результате проверки выяснили, что от Суворовского и Стройгородка доехать летом с комфортом до центра города без пересадок маловероятно.
- Антилидером по количеству автобусов с кондиционерами стал Суворовский. Здесь лишь 10% транспорта оснащено оборудованием для охлаждения воздуха. Стройгородок - с показателем 22%. Доехать в центр с работающим в салоне кондиционером можно лишь с пересадкой, - сообщили на официальном сайте.
От проспекта Ленина ходят 52% маршрутов с системой охлаждения от общего числа общественного транспорта. В районе ГПЗ-10 курсирует 63% автобусов с кондиционерами. Чуть лучше обстоят дела со сплит-системами в следующих районах: улица Туполева - 70%, Александровка - 78%, Северный - 84%, Днепровский - 85%, Левенцовка - 89%.
Новых автобусов большого класса в Ростове крайне мало. Аналитики объясняют это тем, что закупка автобусов проходила в 2015 году и наличие систем охлаждения не требовалось.
- Тогда требований к оснащению салонов кондиционерами не было. На линию выезжают успевшие отработать ещё в Германии Mercedes-Benz O405 в возрасте около 25 лет. В их салонах нет не то что кондиционеров, там мало даже форточек, их работа не была рассчитана на высокую температуру Юга России, - пояснили на городском портале.
Изменить ситуацию с душными салонами может только новый конкурс на обслуживание маршрутов. Как и в предыдущих конкурсах в 2018-2020 годах, нужно отдельно учитывать возраст техники, наличие кондиционеров, аппарелей, мест для инвалидов.