За полгода в работе общественного транспорта Ростова выявили 12 тысяч нарушений



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В работе общественного транспорта Ростова за первые шесть месяцев 2019 года выявлено почти 12 тысяч нарушений. Такие данные приводит городской департамент транспорта.



Чаще всего транспортные компании нарушают утвержденное расписание движения и выпускают на линию меньше, чем положено, единиц транспорта. Зафиксировано 11 395 таких нарушений. То есть фактически за истекший период ростовчане ежедневно сталкивались с проблемами задержки и нехватки общественного транспорта. Кроме того, ряд маршрутов после 21 часа вовсе перестают работать.



Более 350 раз водители нарушили утверждённую схему движения по маршруту и порядок посадки/высадки пассажиров на остановках. 65 нарушений выявлено в части несоответствия подвижного состава техническим характеристикам, заявленным при проведении конкурса.



105 раз перевозчики нарушили требования к техническому и санитарному состоянию транспорта.



В списке нарушений почему-то не оказалось очень актуального в настоящее время пункта «не работающий кондиционер». Пассажиры неоднократно жаловались, что в жару многие водители общественного транспорта не включают систему охлаждения. В результате температура в салоне автобусов достигала 40 градусов.



В администрации Ростова добавили, что из-за выявленных нарушений в одностороннем порядке расторгнуто девять муниципальных контрактов с перевозчиками.