Наконец решила встать на весы: для ростовчанки Полины Дибровой лето обернулось лишними килограммами



Модель из Ростова-на-Дону Полина Диброва пожаловалась на лишний вес после лета. По словам девушки, за время отдыха она прибавила пять килограммов.



Ещё неделю назад Полина писала, что поправилась на три килограмма. Она пообещала подписчикам начать правильно питаться, но перед этим вместе с семьёй съела жареного кабана.



Видимо, до окончания лета красавица решила себя ещё немного побаловать отдыхом и вкусной пищей, что сказалось на цифрах на весах. Однако, сейчас она взяла себя в руки и спустя два месяца перерыва отправилась на тренировку.



Чтобы избавиться от осенней депрессии, Полина сделала красивую причёску, маникюр, надела новый костюм и отправилась на день рождения к другу. Она уже успела поделиться фотографией с праздника. Модель нарядилась в пурпурный брючный костюм и такие же туфли на тонком каблуке.



Несмотря на то, что Диброва жалуется на вес, фолловеры заверили её, что девушка ничуть не поправилась. Они, как и раньше, пишут комплименты её фигуре.