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Ростовчанка Полина Диброва поделилась милым фото с мамой

Ростовчанка Полина Диброва поделилась милым фото с мамой
Модель из Ростова Полина Диброва поделилась забавной фотографией со своей мамой. Девушка опубликовала снимок на страничке в «Инстаграме».

На снимке Полина скорчила смешную рожицу. Модель пошутила, что мама красит волосы, как она. Также она спросила у подписчиков, похожи ли они. Кадр сделан в Москве. Судя по тому, что Диброва с матерью одеты нарядно, они вместе посещали какое-то культурное мероприятие.

По поводу того, насколько они похожи, мнения подписчиков разошлись. Но в одном уверены все: мама выглядит «на все сто». Менее чем за день фотография набрала около 6 500 «лайков».

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