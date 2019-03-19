Ростовчанка Полина Диброва поделилась милым фото с мамой



Модель из Ростова Полина Диброва поделилась забавной фотографией со своей мамой. Девушка опубликовала снимок на страничке в «Инстаграме».



На снимке Полина скорчила смешную рожицу. Модель пошутила, что мама красит волосы, как она. Также она спросила у подписчиков, похожи ли они. Кадр сделан в Москве. Судя по тому, что Диброва с матерью одеты нарядно, они вместе посещали какое-то культурное мероприятие.



По поводу того, насколько они похожи, мнения подписчиков разошлись. Но в одном уверены все: мама выглядит «на все сто». Менее чем за день фотография набрала около 6 500 «лайков».