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Полина Диброва привезла детей в Ростов на каникулы

Полина Диброва привезла детей в Ростов на каникулы
Знаменитая ростовчанка Полина Диброва привезла детей на каникулы к своей бабушке. Веселым времяпрепровождением на Дону Диброва поделилась на своей странице в социальной сети.

Когда у старших сыновей четы Дибровых начались осенние каникулы, Полина решила взять их с собой в Ростов. Не только для того чтобы отдохнуть от московской суеты, но и поздравить прабабушку с днем рождения.

Полина очень предана бабушке, поэтому старается каждый ее праздник побыть рядом. Так случилось и в этом году.

Сначала Диброва прогулялась с сыновьями по городу, оценила новый Ворошиловский мост, показала детям Дон и новую набережную. Полина была очень удивлена, что в выходной день в парке Левобережном совсем не было людей.

Прекрасный вечер закончился в компании родных Полины. Многодетная мама устроила своей бабушке уютные посиделки в кафе с близкими людьми.

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