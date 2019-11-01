Полина Диброва привезла детей в Ростов на каникулы



Знаменитая ростовчанка Полина Диброва привезла детей на каникулы к своей бабушке. Веселым времяпрепровождением на Дону Диброва поделилась на своей странице в социальной сети.



Когда у старших сыновей четы Дибровых начались осенние каникулы, Полина решила взять их с собой в Ростов. Не только для того чтобы отдохнуть от московской суеты, но и поздравить прабабушку с днем рождения.



Полина очень предана бабушке, поэтому старается каждый ее праздник побыть рядом. Так случилось и в этом году.



Сначала Диброва прогулялась с сыновьями по городу, оценила новый Ворошиловский мост, показала детям Дон и новую набережную. Полина была очень удивлена, что в выходной день в парке Левобережном совсем не было людей.



Прекрасный вечер закончился в компании родных Полины. Многодетная мама устроила своей бабушке уютные посиделки в кафе с близкими людьми.