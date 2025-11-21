Над Ростовской областью утром 21 ноября были ликвидированы три БПЛА
Над Ростовской областью утром 21 ноября были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Перехват дронов произошёл в промежуток между 07:00 и 08:00. Важно отметить, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза, связанная с беспилотниками.
В ночь на 21 ноября в Ростовской области были уничтожены семь БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал, что дроны были нейтрализованы в Чертковском и Шолоховском районах.