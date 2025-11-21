Над Ростовской областью утром 21 ноября были ликвидированы три БПЛА

Фото: Дондей

Над Ростовской областью утром 21 ноября были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Перехват дронов произошёл в промежуток между 07:00 и 08:00. Важно отметить, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза, связанная с беспилотниками.В ночь на 21 ноября в Ростовской области были уничтожены семь БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал, что дроны были нейтрализованы в Чертковском и Шолоховском районах.