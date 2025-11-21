Новости
На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА минувшей ночью

По данным главы региона Юрия Слюсаря, дроны перехватили в Чертковском и Шолоховском районах.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Дондей
