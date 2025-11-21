Минобороны РФ: В Ростовской области отразили атаку семи БПЛА

Фото: Дондей

По данным Министерства обороны РФ, в Ростовской области уничтожили семь БПЛА минувшей ночью.В период с 23:00 20 ноября до 7:00 следующего дня дежурные средства ПВО зафиксировали и отразили атаки дронов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, это произошло в Шолоховском и Чертковском районах. Пострадавших нет.Однако в результате происшествия десятки людей остались без света из-за поврежденной ЛЭП в Чертковском районе. Электроснабжение возобновили к утру.Всего над регионами России перехвачены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.