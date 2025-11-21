За сутки в Ростовской области спасатели потушили 8 техногенных пожаров
За минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано восемь инцидентов, связанных с техногенными пожарами, о чем информирует областное управление МЧС.
В общей сложности в операциях по ликвидации последствий было задействовано 92 сотрудника и 23 единицы специальной техники. Помимо этого, спасательные службы устранили последствия одной автомобильной аварии.
Согласно прогнозам метеорологов, 21 ноября ожидаются незначительные осадки в ночные и утренние часы. Днем существенных изменений в осадках не предвидится. Температура воздуха в южной части региона поднимется до +18 градусов.