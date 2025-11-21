Революционный кроссовер OMODA C7 на дорогах Ростова-на-Дону
Вот и пролетело лето, когда на улицах нашего города появился футуристичный OMODA C7. Множество любопытных взглядов, неоднозначных мнений, и все-таки кроссовер ворвался в жизнь ростовчан ярко и с восторгом!
Если вы ещё не успели познакомиться с этим красавцем, сейчас самое время. Официальный дилерский центр OMODA ААА Моторс на Текучева предлагает тест-драйв этого уникального кроссовера, вам необходимо предъявить водительское удостоверение и испытать OMODA C7 по выбранному маршруту!
OMODA C7 - что это за зверь? Это не просто автомобиль, это манифест стиля и технологичности. Кроссовер, который идеально вписывается в ритм жизни современного Ростова и привлекает внимание своим смелым дизайном.
Во всех комплектациях OMODA C7 агрегатируется 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 л и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. На выбор доступны передний (комплектации Joy и Lifestyle) или полный привод (комплектации Drive, Active и Supreme).
Кроссовер OMODA C7 в базовых комплектациях Joy и Drive оснащен электрической регулировкой и обогревом боковых зеркал, а также комплексом ассистентов для безопасного вождения, включая ассистент спуска с горы и поднятия в гору, камеру заднего вида и датчики задней парковки, устройство для вызова экстренной помощи, датчики света и дождя для автоматического включения фар и дворников.
За удобство с первых минут поездки отвечают дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений, 15,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы c мгновенным откликом благодаря процессору Snapdragon 8155 и 8,9-дюймовый цветной экран бортового компьютера, беспроводное подключение CarPlay или Android Auto и шесть динамиков.
Гарантия на новый флагманский кроссовер OMODA C7 составляет 5 лет, или 150 000 км пробега. После окончания основной гарантии предоставляется дополнительная техническая поддержка сроком до 2 лет или до достижения 200 000 км пробега, при условии прохождения всех технических обслуживаний у официального дилера.
Владельцам автомобилей OMODA доступен ряд привилегий, среди которых:
• Программа помощи на дорогах, включающая в себя техническую консультацию, эвакуацию, доставку топлива, услугу «трезвый водитель», консультацию с автоюристом и помощь за рубежом.
• Подменный автомобиль на период гарантийного ремонта в случае его доступности у официального дилера.
• Высокие стандарты обслуживания, квалифицированный персонал, использование оригинальных запасных частей, современное оборудование и технологии ремонта. По результатам исследования агентства «Автостат» в 2024 году бренд OMODA стал лучшим по качеству работ на сервисе дилера среди остальных официально представленных брендов на российском рынке.
• Мобильное приложение O&J, которое предоставляет доступ к онлайн-записи на сервис, информации о состоянии автомобиля и истории его обслуживания, а также к другим цифровым сервисам.
• Прозрачная стоимость работ и запчастей до начала обслуживания (в том числе через мобильное приложение O&J), что обеспечивает прозрачность и отсутствие скрытых платежей.
• Клуб владельцев OMODA, участники которого получают эксклюзивные предложения и участвуют в мероприятиях бренда.
Самое время организовать тест-драйв и лично оценить преимущества OMODA C7 в самом центре Ростова!
Менеджеры дилерского центра OMODA ААА Моторс проведут увлекательный тест-драйв и подробно проконсультируют по программам покупки и действующим предложениям месяца по адресу: ул. Текучева, 350А, тел.: +7 (863) 300-90-14. Записаться на удобное для вас время можно также по ссылке: https://clck.ru/3QP8PB
Почувствуйте будущее за рулём OMODA C7!
