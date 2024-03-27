На ж/д путях в Ростовской области нашли гранату

Фото: Rostov.ru.

На железнодорожных путях в Ростовской области нашли гранату. Опасную находку обнаружили 21 марта, но известно об этом стало только сейчас.Граната лежала рядом с рельсами, связывающими станцию Лихую с Ростовом. Патрульные увидели на разгрузочных путях взрывоопасный предмет и вызвали минеров.Место обнаружения оцепили и никого не подпускали близко. Прибывшие специалиста ОМОН выяснили, что находкой оказалась модель № 5 ручной гранаты дистанционного действия (РГД). Как сообщили в СРО «Желдорбезопасность», запала в боеприпасе не было.