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На ж/д путях в Ростовской области нашли гранату

На ж/д путях в Ростовской области нашли гранату
На железнодорожных путях в Ростовской области нашли гранату. Опасную находку обнаружили 21 марта, но известно об этом стало только сейчас.

Граната лежала рядом с рельсами, связывающими станцию Лихую с Ростовом. Патрульные увидели на разгрузочных путях взрывоопасный предмет и вызвали минеров.

Место обнаружения оцепили и никого не подпускали близко. Прибывшие специалиста ОМОН выяснили, что находкой оказалась модель № 5 ручной гранаты дистанционного действия (РГД). Как сообщили в СРО «Желдорбезопасность», запала в боеприпасе не было.
Фото: Rostov.ru.
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