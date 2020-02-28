Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Возле детского центра в Ростове нашли гранату

Возле детского центра в Ростове нашли гранату
В Ростове местный житель обнаружил на земле гранату. Днём 3 марта дончанин заметил опасный предмет на территории Детского экологического центра. О своей находке он сообщил спасателям.

На место выехали спецслужбы, специалисты оцепили территорию. Взрывотехники проверили «лимонку» с чекой. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, граната оказалась муляжом.

Сейчас оцепление сняли, «гранату» убрали с территории детского центра. Как она там оказалась, пока не известно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.