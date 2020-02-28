Возле детского центра в Ростове нашли гранату



В Ростове местный житель обнаружил на земле гранату. Днём 3 марта дончанин заметил опасный предмет на территории Детского экологического центра. О своей находке он сообщил спасателям.



На место выехали спецслужбы, специалисты оцепили территорию. Взрывотехники проверили «лимонку» с чекой. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, граната оказалась муляжом.



Сейчас оцепление сняли, «гранату» убрали с территории детского центра. Как она там оказалась, пока не известно.