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На выездах из Ростова-на-Дону будут стоять сотрудники ОМОН в период самоизоляции

На выездах из Ростова-на-Дону будут стоять сотрудники ОМОН в период самоизоляции
В Ростове-на-Дону усиливают меры безопасности на фоне общей самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По городу начнут патрулировать наряды полиции и Росгвардии, которые будут выявлять людей, нарушающих карантинные меры.

Напомним, режим общей самоизоляции введён в регионе с полуночи 31 марта. Людям разрешается выходить на улицу только для того, чтобы сходить в ближайшие магазин или аптеку, выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома или поехать на работу.

Правоохранители могут остановить прохожего на улице и спросить, с какой целью он вышел наружу. Если вы идёте из магазина, то вам нужно это доказать, показав чек. Если же вы только направляетесь туда, то это тоже нужно доказать, но как — неизвестно.

В городской администрации добавили, что на восьми выездах из Ростова-на-Дону усилят наряды ДПС. Теперь на постах появятся сотрудники ОМОНа. Они будут контролировать выезд автомобилистов за пределы донской столицы.

Теги: пандемия коронавирус в Ростове-на-Дону самоизоляция

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