В Ростове усилят контроль за въездом транспортных средств

В донской столице ограничат въезд для автомобилей. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения вируса COVID-19, въезжающие в Ростов-на-Дону транспортные средства будут проверять инспекторы ДПС. Водителя отправят в место своего проживания, если он не предъявит установленные основания для передвижения. Такой контроль осуществляется в черте городов донского региона.В Ростовской области режим самоизоляции введен с 31 марта. Людям запрещено выходить на улицу, без веской причины. Однако, некоторые граждане могут посещать места своей работы, при наличии специального пропуска. Перечень действующих на территории города организаций утвержден распоряжением Губернатора Ростовской области.