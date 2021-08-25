На выходных в Ростове прогнозируют дожди и теплую погоду

В Ростове на выходных прогнозируют дожди и теплую погоду. Об этом 27 августа сообщили в Росгидрометцентре.Облачность накроет донскую столицу с пятницы. Ветра практически не ожидается, до 1 метра в секунду. Температура будет варьироваться от +20 градусов ночью до +30 - днем.Суббота начнется с дождя. Осадки продлятся до обеда, а после этого на небо наконец должно выйти солнце. Ветер поднимется до 2-3 метров в секунду. Температура останется на том же уровне.В воскресенье столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Вместе с температурой поднимется и ветер. К вечеру он будет доходить до 6 метров в секунду. Осадки синоптики не прогнозируют.