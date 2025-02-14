На выходных в Ростове прогнозируют мокрый снег и дождь

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На выходных в Ростове ожидается непогода. О прогнозе на 15 и 16 февраля сообщили в донском Гидрометцентре.В субботу в областном центре будет идти дождь с мокрым снегом. Днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Ночью показатели упадут до -6.В воскресенье похолодает еще сильнее. К полудню температура окажется на значении -4 градуса, а с наступлением сумерек поползет вниз до отметки -10. В течение суток в донской столице осадков не прогнозируют.