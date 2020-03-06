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Дождь с мокрым снегом ожидается в Ростовской области на выходных

Дождь с мокрым снегом ожидается в Ростовской области на выходных
В Ростовской области в ближайшие выходные прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Похолодание придёт на Дон в ближайшие дни. В субботу, 14 марта, в отдельных районах - небольшой дождь, ночью и утром по северу области - с мокрым снегом. Кроме того, ожидается усиление ветра до 6-11 м/с, порывы будут достигать 15 м/с.

Днём температура воздуха - до +8…+13 градусов, по югу и востоку региона - до +18. Ночью ожидается +3…+8, при прояснениях - до -1 градуса. В воскресенье, 15 марта, ночью и в первой половине дня также небольшие осадки, на севере области - дождь с мокрым снегом. Ветер станет ещё сильнее, порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, при прояснениях - до -5 градусов. Днём - от 0 до +5, по югу – до +9 градусов.

В Ростове в субботу прогнозируется небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +11…+13 градусов. В воскресенье похолодает до +4…+6 градусов, и усилится ветер до 15-17 м/с.

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