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На выходных в Ростове-на-Дону будет солнечно, но прохладно

На выходных в Ростове-на-Дону будет солнечно, но прохладно
Выходные в Ростове обещают быть солнечными, но ветреными.

Как сообщает ростовский гидрометцентр, в субботу на небе будет ни облачка. Днём температура будет +12°...+14°. Вечером похолодает буквально на один градус. Ветер будет достигать 5,8 метров в секунду. К ночи он немного утихнет.

В воскресенье, 21 апреля, днём термометр покажет +15°. Вечером прогнозируется +9°...+14°. Днём сила ветра достигнет 5,5 метров в секунду. При этом синоптики обещают чистое голубое небо над головам ростовчан.

На следующей неделе в город, наконец, придёт долгожданное тепло. С каждым днём температура будет всё повышаться, пока не перевалит за отметку +20°.

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