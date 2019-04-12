На этой неделе на Дону ожидаются заморозки до -2 градусов



В Ростовской области на этой неделе прогнозируются заморозки до -2 градусов. Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, 16 и 17 апреля на Дону будет держаться неустойчивая погода.



Местами обещают дожди, ночью в отдельных районах — туман. Ветер достигнет силы от 5 до 10 метров в секунду. Ночью по области температура будет варьироваться от +7 до +17 градусов. Днём столбик термометра покажет от +12 до +17 градусов. На юге региона температура может достичь +20 градусов.



С 18 апреля осадки прекратятся, при этом атмосферное давление начнёт повышаться. Ветер станет сильнее: до 7-12 метров в секунду порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью температура понизится до +5...0 градусов. На севере области прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днём термометр покажет от +8 до +14 градусов.



В Ростове-на-Дону 16 и 17 апреля синоптики обещают непрекращающийся дождь. Ночью и утром на город опустится туман. Ночью столбик градусника будет держаться на уровне от +8 до +10 градусов. Днём потеплеет до +15...+17 градусов. В среду ветер усилится, его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.