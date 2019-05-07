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На выходных в Ростове будет тепло и облачно

На выходных в Ростове будет тепло и облачно
В Ростове на выходных обещают теплую и облачную погоду. При этом ветра практически не будет, сообщает Ростовский гидрометцентр.

В субботу, 11 мая, градусник покажет +23 градуса. Днём на небе ожидаются облака, при этом сила ветра не превысит 1,9 метра в секунду. Вечером температура будет +15…+21 градус.

В воскресенье весь день будет облачно, с редкими прояснениями. Столбики термометров днём поднимутся до +24 градусов. Вечером похолодает до +18. Сила ветра прогнозируется до 2,3 метра в секунду.

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