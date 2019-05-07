На выходных в Ростове будет тепло и облачно



В Ростове на выходных обещают теплую и облачную погоду. При этом ветра практически не будет, сообщает Ростовский гидрометцентр.



В субботу, 11 мая, градусник покажет +23 градуса. Днём на небе ожидаются облака, при этом сила ветра не превысит 1,9 метра в секунду. Вечером температура будет +15…+21 градус.



В воскресенье весь день будет облачно, с редкими прояснениями. Столбики термометров днём поднимутся до +24 градусов. Вечером похолодает до +18. Сила ветра прогнозируется до 2,3 метра в секунду.