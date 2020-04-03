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Ясная и тёплая погода будет на рабочей неделе в Ростове-на-Дону

Ясная и тёплая погода будет на рабочей неделе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прогнозируется ясная и тёплая погода. По данным ростовского гидрометентра, в середине недели даже не будет привычного для нас ветра.

В понедельник 6 апреля днём будет +9...+11 градусов, вечером - +4...+10 градусов. В течение дня, по данным донского ГУ МЧС, ожидается шквалистый ветер силой до 18 метров в секунду.

На следующий день в первую половину будет малооблачно, но к вечеру небо очистится. Днём ожидается до +10 градусов, к ночи похолодает до +2. Сила ветра снизится до трёх-пяти метров в секунду.

Температура начнёт подниматься в среду 8 апреля. Днём столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов, вечером — до +14, к ночи температура начнёт падать. Ветра не ожидается, небо будет чистым.

В четверг прогнозируется облачая погода с прояснениями. На градусниках будет от +16 до +18 градусов.

Пятница 10 апреля станет самым тёплым днём рабочей недели. Температура поднимается до +19 градусов. Впервые за много месяцев в Ростове-на-Дону будет штиль.

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