Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На выходных в Ростове будет тепло и пасмурно

На выходных в Ростове будет тепло и пасмурно
В донской столице прогнозируют потепление и облачную погоду. В период с 10 по 11 апреля температура воздуха в Ростове прогреется до +12 градусов.

В субботу к вечеру столбики термометров опустятся до +6 градусов, а в воскресенье поднимутся до +9. На выходных прекратятся дожди, но погода останется пасмурной. Последний раз осадки ожидаются в первой половине дня 9 апреля.

Северный ветер к воскресенью изменит направление на северо-восточное. Его скорость составит не более 4-6 метров в секунду.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.