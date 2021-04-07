На выходных в Ростове будет тепло и пасмурно

В донской столице прогнозируют потепление и облачную погоду. В период с 10 по 11 апреля температура воздуха в Ростове прогреется до +12 градусов.В субботу к вечеру столбики термометров опустятся до +6 градусов, а в воскресенье поднимутся до +9. На выходных прекратятся дожди, но погода останется пасмурной. Последний раз осадки ожидаются в первой половине дня 9 апреля.Северный ветер к воскресенью изменит направление на северо-восточное. Его скорость составит не более 4-6 метров в секунду.