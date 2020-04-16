После Пасхальных выходных в Ростове прогнозируют дожди и сильный ветер

После Пасхальных выходных В Ростове-на-Дону прогнозируют дожди и сильный ветер. Данные об этом публикует Росгидрометцентр.Синоптики считают, что 20 апреля похолодает до +11 градусов. Кроме того, в донской столице ожидаются дожди. Скорость порывов ветра будет достигать двух метров в секунду.21 апреля также прогнозируются осадки. Столбик термометра может подняться до +13 градусов. Скорость ветра увеличится до шести метров в секунду.На следующий день, 23 апреля, также ожидается кратковременный дождь. Ветер усилится до семи метров в секунду. Температура в среду составит +14 градусов.