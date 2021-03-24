Ливни и плюсовую температуру прогнозируют на выходных в Ростове

В Ростовской области на выходных продолжится череда дождей с мокрым снегом. Несмотря на осадки, в период с 27 по 28 марта в регионе ожидается потепление.В субботу температура воздуха прогреется до +9 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +3. На следующий день температура воздуха составит +10 градусов. Вечером 27 марта осадки прекратятся, но погода останется пасмурной.В донской столице синоптики прогнозируют слабый ветер западного и юго-западного направлений. Его скорость составит 3-5 метров в секунду.