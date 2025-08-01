Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за ливней

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за ливней
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за ливней. Информацию об этом сообщает Гидрометцентр. 

С 1 по 2 августа в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и град. Ветер может усилиться до 20–25 метров в секунду.
Оранжевый уровень предупреждает о серьёзных погодных условиях, которые могут вызвать стихийные бедствия.

Жителям региона рекомендуется быть осторожными и избегать нахождения рядом с ненадёжными конструкциями.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.