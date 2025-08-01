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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за ливней. Информацию об этом сообщает Гидрометцентр.С 1 по 2 августа в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и град. Ветер может усилиться до 20–25 метров в секунду.Оранжевый уровень предупреждает о серьёзных погодных условиях, которые могут вызвать стихийные бедствия.Жителям региона рекомендуется быть осторожными и избегать нахождения рядом с ненадёжными конструкциями.