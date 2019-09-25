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Потепление до +20 и дождь ожидаются в Ростове на выходных

Потепление до +20 и дождь ожидаются в Ростове на выходных
В донской столице наконец наступит потепление. На выходных ростовчан ожидает хоть и дождливая, но теплая погода. Об этом рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.

В субботу, 28 сентября, в Ростове-на-Дону будет пасмурно, с прояснениями. Днем ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Ветер будет северный, 2 метра в секунду.

Дожди будут и в воскресенье, 29 сентября. Пасмурная погода будет сменяться обильными осадками при температуре +19 градусов. Ветер южный, 3 метра в секунду.

На фоне незначительного потепления в Ростове в северных районах региона ожидаются заморозки. Температура в некоторых местах упадет до -3 градусов.

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