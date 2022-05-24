На вокзале Ростов-Главный ввели пропускной режим

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В Ростове на главном ж/д вокзале ввели пропускной режим. С мая попасть на перрон смогут не все провожающие. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.Лето — период отпусков и междугородних поездок. В это время пассажиропоток увеличивается в донской столице. Поэтому на перронах действует пропускная система. Чтобы пройти пассажирам, нужно предъявить паспорт и билет на поезд. А встречающие и провожающие могут попасть на перрон только по пропуску. Его выдают при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность.Аналогичные меры начали действовать на вокзалах Сочи и Адлера — одних из самых востребованных курортных городов на Юге России.