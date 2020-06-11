Фанатам «Ростова» рассказали, при каких условиях они смогут попасть на матч с «Сочи»

Болельщики футбольного клуба «Ростов» смогут попасть на матч с «Сочи», но при определённых условиях. Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».Игра состоится в столице Кубани 19 июня. Для того чтобы пройти на стадион, фанату нужно иметь при себе свежую справку с результатами анализа, подтверждающими отсутствие коронавируса. Также на матч смогут попасть те, кто приехал в Сочи по путёвке, или те, кто находится в городе уже более двух недель и прошёл обсерватор. Право посетить встречу есть у жителей Сочи и людей, имеющих регистрацию в городе.Традиционной перевозки фанатов из Ростова на Кубань не будет из-за пандемии. Стадион смогут заполнить только на десять процентов от общего количества.