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Фанатам «Ростова» рассказали, при каких условиях они смогут попасть на матч с «Сочи»

Фанатам «Ростова» рассказали, при каких условиях они смогут попасть на матч с «Сочи»
Болельщики футбольного клуба «Ростов» смогут попасть на матч с «Сочи», но при определённых условиях. Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».

Игра состоится в столице Кубани 19 июня. Для того чтобы пройти на стадион, фанату нужно иметь при себе свежую справку с результатами анализа, подтверждающими отсутствие коронавируса. Также на матч смогут попасть те, кто приехал в Сочи по путёвке, или те, кто находится в городе уже более двух недель и прошёл обсерватор. Право посетить встречу есть у жителей Сочи и людей, имеющих регистрацию в городе.

Традиционной перевозки фанатов из Ростова на Кубань не будет из-за пандемии. Стадион смогут заполнить только на десять процентов от общего количества.

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