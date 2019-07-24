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На вокзале Ростов-Главный обнаружили нарушение прав пассажиров

На вокзале Ростов-Главный обнаружили нарушение прав пассажиров
Нарушение прав пассажиров обнаружили в работе Главного автовокзала в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что работники вокзала часто не обеспечивали мониторинг пассажиропотока. При этом провожающие и встречающие не всегда получали своевременный допуск в зону отъезда и приезда автобусов. Когда на вокзале скапливалось слишком много встречающих, сотрудники не отправляли в зал дополнительных работников для выдачи пропусков. В связи с этим возле дверей скапливалось большое количество людей.

Для устранения указанных нарушений транспортной прокуратурой было внесено два представления. Сейчас они находятся на рассмотрении специалистов.

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