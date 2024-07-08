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В Ростовской области во время рыбалки утонул 52-летний бизнесмен

В Ростовской области во время рыбалки утонул 52-летний бизнесмен
В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 52-летний предприниматель. Трагедия произошла 7 июля недалеко от общественного пляжа.

В тот день Андрей С. отправился порыбачить. Так как на городском пляже было многолюдно, он решил уединиться. Мужчина нашел идеальное место для рыбалки в паре сотен метров от пляжа. Андрей С. расположился и принялся ловить рыбу. Однако вернуться домой с уловом у мужчины не получилось. Тело Андрея С. нашли спасатели утром 8 июля.

Точные обстоятельства смерти выясняются. Вероятно, мужчина мог запутаться в рыболовной сетке и упасть в воду.

Близкие сообщают, что Андрей С. был в трезвом состоянии. Он никогда не пил, вел активный образ жизни и занимался спортом. Мужчина зарабатывал изготовлением мебели на заказ.

У бизнесмена остались две дочки и жена.
Фото: РостовРу
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