В Ростовской области во время рыбалки утонул 52-летний бизнесмен

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В Ростовской области в реке Северский Донец утонул 52-летний предприниматель. Трагедия произошла 7 июля недалеко от общественного пляжа.В тот день Андрей С. отправился порыбачить. Так как на городском пляже было многолюдно, он решил уединиться. Мужчина нашел идеальное место для рыбалки в паре сотен метров от пляжа. Андрей С. расположился и принялся ловить рыбу. Однако вернуться домой с уловом у мужчины не получилось. Тело Андрея С. нашли спасатели утром 8 июля.Точные обстоятельства смерти выясняются. Вероятно, мужчина мог запутаться в рыболовной сетке и упасть в воду.Близкие сообщают, что Андрей С. был в трезвом состоянии. Он никогда не пил, вел активный образ жизни и занимался спортом. Мужчина зарабатывал изготовлением мебели на заказ.У бизнесмена остались две дочки и жена.