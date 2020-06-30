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На сутки десятки домов Ростова останутся без воды

На сутки десятки домов Ростова останутся без воды
Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без воды. Отключения ожидаются в Нахичевани. Об этом 2 июля сообщили в «Ростовводоканале».

Снабжение прекратят с 8:30 3 июля до 7:00 4 июля в границах между улицами 12-я Линия и 20-я Линия, а также Налбандяна и Майской. Отключения связаны с переврезкой водопровода на 18-й Линии - на участке от Мурлычёва до Советской.

Напомним, сейчас во многих районах Ростова-на-Дону отключают горячую воду из-за подготовки к отопительному сезону. Жители вынуждены греть воду на протяжении двух недель. На улицах, где выявляют дефекты на теплотрассе, отключения продлевают. Так, некоторые ростовчане остаются без горячей воды на три недели.

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