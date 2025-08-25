Фото: Яндекс Карты; РТС-тендер

На торгах недостроенную высотку в Таганроге продали вдвое ниже начальной цены. Информация об этом появилась на сайте торгов.Незавершенную многоэтажку на пересечении Маршала Жукова/10-го Нового выставили на торги еще в 2024 году. Однако на тот момент объект не могли продать из-за отсутствия заявок.Через год здание снова выставили на продажу. По информации из документов, дом готов на 81%. По кадрам видно, что фасад дома уже отстроен, правда, не хватает окон и внутренней отделки помещений.В связи с чем объект выставили на продажу незавершенным, неизвестно. Скорее всего, это могло быть связано с нехваткой бюджета для дальнейшего строительства.Так, в 2025 году дом выставили на торги вновь с начальной суммой 52 миллиона рублей. Участники могли подать заявку до 19 августа. Спустя три дня стало известно о результатах аукциона.Победителем стало ООО «Техавиаметиз». А цена, за которую он приобрел лот, оказалась вдвое ниже начальной. Стоимость составила 26 миллионов рублей.Компания ООО «Техавиаметиз» была создана в 2016 году и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Вероятно, объект наконец достроят, и вскоре там смогут жить люди.Интересно различие между начальной и конечной ценой. Вероятно, объект тяжело продается, потому что неинтересен компаниям или слишком затратный.