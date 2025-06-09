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Недвижимость ростовской строительной компании выставили на торги за 16 млн

Недвижимость ростовской строительной компании выставили на торги за 16 млн

Недвижимость, принадлежащая ростовской строительной фирме, выставлена на аукцион с начальной ценой 16 миллионов рублей. Сообщение о предстоящих торгах было опубликовано на официальном портале, содержащем информацию о процедурах банкротства.

На продажу выставлен незаконченный трехэтажный жилой дом, рассчитанный на 45 квартир, общей площадью 2 075,24 квадратного метра. Объект незавершенного строительства расположен в городе Миллерово по адресу: улица Красная, дом 58. Начальная стоимость многоквартирного дома составляет 15,9 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 июля. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения периода подачи заявок.

Стоит отметить, что компания "МЕГА СТРОЙ", зарегистрированная в Ростове-на-Дону в апреле 2025 года, специализировалась на возведении жилых и коммерческих зданий. В апреле 2019 года компания была признана неплатежеспособной из-за накопленной задолженности перед кредиторами.
Фото: Яндекс.Карты
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