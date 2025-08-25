Как «Ростову» удалось забить три гола во втором тайме с «Локомотивом»

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» неудачно начал сезон-2025/26. За пять туров команда забила всего три мяча, одержала одну победу и потерпела четыре поражения. Из-за этого «Ростов» оказался в зоне стыковых матчей и находится на грани вылета.23 августа в шестом туре чемпионата России по футболу «Ростов» встретился с «Локомотивом». Московская команда, занимающая первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, не потерпела ни одного поражения и набрала 13 очков. Эксперты были уверены в победе «Локомотива» со счетом 3:1 над «Ростовом». Однако результаты игры стали неожиданностью для всех.В начале матча москвичи забили два гола в ворота «Ростова» всего за 20 минут игры. Ситуация была критической. Иван Комаров получил травму и покинул поле. Игрок «Локомотива» также вынужден был прекратить участие в игре из-за повреждения. Во втором тайме ростовчанам удалось отыграться: Мохеби и Сулейманов забили по голу. Несмотря на это, «железнодорожники» не собирались сдаваться и забили ещё один мяч. Однако за несколько минут до конца игры Роналдо, который вернулся на поле после травмы, забил третий гол, окончательно склонив чашу весов в пользу москвичей.Финальный свисток зафиксировал счет 3:3. За один тайм «Ростов» сумел забить столько же голов, сколько за предыдущие пять туров.Успех команды можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, футболисты «Ростова» устали от постоянных поражений и показали настоящий боевой дух. Вероятно, сработало правило: «Победив сильнейшего, ты сам становишься сильнее». Для ростовчан ничья с «Локомотивом» была равнозначна победе.Кроме того, после травм вернулись два игрока: Умар Сако и Роналдо. Их возвращение, судя по результатам, помогло команде выйти из серии поражений. Также стоит отметить хорошую игру Тимура Сулейманова, бывшего игрока московского «Локомотива», который забил уже второй гол за «Ростов».«Ростов» продолжает борьбу за право остаться в Премьер-Лиге через стыковые матчи. Однако после последнего матча стало ясно, что команда представляет серьёзную угрозу для соперников.