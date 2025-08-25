Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанам отказали в ремонте лестницы возле «Тихого Дона»

Ростовчанам отказали в ремонте лестницы возле «Тихого Дона»

Разбитая лестница и пешеходный мост возле ресторана «Тихий Дон» не будут отремонтированы. Ранее жители обращались к главе города с просьбой привести в порядок объект. Ступени лестницы разбиты, поручни покрыты ржавчиной, а асфальт потрескался и местами порос травой. Отсутствие пандусов делает спуск особенно опасным для людей с колясками и маломобильных граждан. Сам мост также вызывает опасения у прохожих.

- Без проблем можно переломать ноги при спуске или подъёме! — возмущаются ростовчане в комментариях.

Жители негодуют, что такая разруха царит в самом центре города, который активно позиционирует себя как туристический.

Официальная причина отказа проста. На заседании городской думы не были выделены денежные средства даже на разработку проектно-сметной документации для восстановления подпорной стенки и лестничного спуска.
фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.