Ростовчанам отказали в ремонте лестницы возле «Тихого Дона»

фото: Rostov.ru

Разбитая лестница и пешеходный мост возле ресторана «Тихий Дон» не будут отремонтированы. Ранее жители обращались к главе города с просьбой привести в порядок объект. Ступени лестницы разбиты, поручни покрыты ржавчиной, а асфальт потрескался и местами порос травой. Отсутствие пандусов делает спуск особенно опасным для людей с колясками и маломобильных граждан. Сам мост также вызывает опасения у прохожих.- Без проблем можно переломать ноги при спуске или подъёме! — возмущаются ростовчане в комментариях.Жители негодуют, что такая разруха царит в самом центре города, который активно позиционирует себя как туристический.Официальная причина отказа проста. На заседании городской думы не были выделены денежные средства даже на разработку проектно-сметной документации для восстановления подпорной стенки и лестничного спуска.