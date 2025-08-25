В Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности на 26 августа

Фото: МЧС России

На территории Ростовской области действует высокая пожароопасность. Об этом жителей предупредили в МЧС по Ростовской области.Чрезвычайная пожароопасность ожидается с 25 по 26 августа включительно. В этот период высока вероятность возгорания сухой растительности.Пожароопасность пятого класса действует на территории северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах, а также в Приазовье. А точнее в 22 муниципальных образованиях: Белокалитвинский, Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Родионово-Несветайский, Целинский, Чертковский районы и города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты.Также жителей регионов предупредили в чрезвычайной пожароопасности четвертого класса. Она действует в Азовском, Аксайском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Волгодонском, Константиновском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Обливском, Семикаракорском, Советском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском районах и городах Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.На остальной территории области действует пожароопасность до третьего класса.Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.