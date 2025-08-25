На месте аварийного дома Гудермана в Ростове возводят временное ограждение

Фото: Дондей.

В Ростове начались работы вокруг печально известного дома Гудермана. Как сообщает издание Donday, 25 августа на перекрестке улицы Донской и переулка Соборного появились рабочие. За полдня они возвели деревянные конструкции и обустроили площадку для прохода. К 16 часам установили ограждение вокруг временной конструкции и завершили работы.Вероятно, на этом работы не завершатся. Скорее всего, это лишь первый этап создания безопасного прохода для горожан. Ранее, после консервации здания, территорию оградили забором, но людям приходилось передвигаться по оживленной проезжей части вместо тротуара.В XIX веке Царский спуск, расположенный на пересечении улицы Московской, был престижным местом для проживания. Здесь строили каменные дома, первые этажи которых использовались под магазины, а на верхних этажах жили зажиточные ростовчане.Дом, принадлежавший Арону Гудерману, был возведен в 1855 году. В начале XX века в здании располагался бакалейный магазин, а в 1920-х годах его заселили люди. После революции дом был национализирован и разделен на коммуналки. Во время Великой Отечественной войны в подвале здания находилась тюрьма для военнопленных. В 1990-х годах дом пришел в негодность, и жильцов переселили. Здание было включено в реестр памятников истории и культуры Ростова.С начала 2000-х годов дом стал пристанищем для маргинальных личностей. Они устраивали там шумные вечеринки, а зимой разводили костры, что привело к неоднократным пожарам. С 2022 года здание начало постепенно разрушаться. Сильные порывы ветра срывали огромные фрагменты стен, из-за чего территорию дома огородили забором.Жители города надеялись, что это временная мера. Однако прошло уже более трех лет, а дом продолжает разрушаться. Ограждение вокруг здания стало для горожан символом надежды на позитивные изменения.