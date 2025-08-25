Новости
В Шахтах ищут поджигателя люксового внедорожника

В городе Шахты Ростовской области разыскивают злоумышленника, который поджёг дорогостоящий внедорожник марки «Танк-500». Инцидент произошёл утром 20 августа. Автомобиль был припаркован у подъезда жилого дома на проспекте Победы Революции.

По предварительным данным, преступник разбил лобовое стекло машины молотком, после чего облил её горючей жидкостью и поджёг. Совершив преступление, он скрылся с места происшествия. Полиция активно занимается поиском виновного и просит граждан, располагающих информацией о случившемся, обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефону: 02 (с мобильного: 102).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Ущерб от возгорания составил 6,5 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.
Фото: КВУ.
